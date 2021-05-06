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نتر الرقبات والعظام كباب فروج بـ حماة

بيَّنَ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود أن دوريات الرقابة التموينية ضبطت يوم أمس وحتى مساء اليوم الأربعاء نحو 19 مخالفة جسيمة بحماة، ارتكبها أصحاب مخابز ومحال بيع فروج بحماة.

وأوضح أن أبرز تلك المخالفات كانت ضبط مسلخ سري وغير مرخص،  يجمع صاحبه كميات كبيره من العظام ورقبات الفروج لتنتير الرقبات وتشفيه العظام وذلك بهدف بيع الأجزاء المستخلصة على أنها كباب فروج!.

وضبط محل بحيازة كمية من جلد الفروج بقصد فرمها واستخدامها في صناعة الكباب أيضًا.

وأشار زيود إلى أن مخالفات المخابز تتعلق بنقص الوزن مابين 250 ـ 320 غ بالربطة.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق المرسوم رقم 8 للعام 2021.الوطن 