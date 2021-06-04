نائب وزير الدفاع الروسي يحذر من نشوب حرب

أطلق نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين تحذيرات من إمكانية نشوب حرب باردة جديدة على خلفية تشكل نظام عالمي جديد.



واعتبر فومين في تصريحات لوسائل إعلام أنّ "العالم يعيش وسط تحديات جديدة وخطيرة تهدد الأمن الجماعي العالمي"، مشيراً إلى أن "روسيا تلحظ تورط دول في حروب باردة جديدة".



وقال المسؤول الروسي: " العالم ينقسم الآن إلى أصدقاء وغرباء، حيث يصنف الغرباء في الوثائق العقائدية كأعداء، ويجري هذا في ظل تدمير ممنهج للعلاقات الدولية، وتقليص دور المنظمات الدولية كوسيلة لاتخاذ القرارات في مجال الأمن".



وفي جانب آخر، أشار فومين إلى ظهور أسلحة جديدة، تؤدي إلى تغيير جذري في ميزان القوى العالمي، وانتقال المواجهة المسلحة إلى فضاءات جديدة، مع تغيير في مبادئ وأساليب الحرب.



وتأتي تصريحات "فومين" في وقت عبرت فيه موسكو عن قلقها من مساعي حلف الناتو بالتوسع والنشاط في مناطق نفوذها ومجالها الحيوي، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل 3 أيام أنّ التوقف عن اقتراب الناتو من الحدود الروسية هو أحد الالتزامات التي تعهد بها حلف شمال الأطلسي.



وقال لافروف خلال اجتماع لمجموعة "البريكس": "إنه لا ينبغي لأحد في منطقة أوروبا والأطلسي أن يعزز أمنه على حساب أمن الآخرين".