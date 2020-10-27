ميليشيا “قسد” تختطف عدداً من المدنيين في ريف دير الزور الشرقي

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اعتقال المدنيين ضمن القرى التي تسيطر عليها في مناطق شرق الفرات السوري حيث شنت اليوم حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين في قرية الشحيل في ريف دير الزور الشرقي.



وذكرت وكالة “سانا” السورية أن “ميليشيا قسد داهمت منازل المواطنين في قرية الشحيل واختطفت عدداً من سكانها واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.



ويوم الجمعة الفائت اقتحمت مجموعات مسلحة من مليشيا “قسد” بلدة الباغوز في ريف دير الزور وداهمت عدة منازل في حي العلاوي في البلدة واختطفت 5 من أبناء البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



يوم الثلاثاء الفائت اقتحمت “قسد” عدداً من منازل الأهالي في مدينة الطبقة وقرية صكير في ريف الرقة واختطفت عدداً من المدنيين بعد أن فرضت طوقاً حول القرى والبلدات التي داهمتها ونفذت عمليات تفتيش طالت عدداً من المنازل والسيارات العابرة.



وشهدت أرياف دير الزور والرقة خلال الأسابيع الماضية مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” في ظل استمرار انتهاكاتها بحق المدنيين وسرق النفط السوري في مناطق شرق الفرات السوري.