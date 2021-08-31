ميليشيا (قسد) تمنع الكوادر الإدارية من الدخول إلى مدارس حي طي بالقامشلي

منعت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الكوادر الإدارية والتعليمية من الدخول إلى مدارس حي طي بمدينة القامشلي وذلك في سياق ممارساتها الإرهابية بحق الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية.



وبينت مديرة تربية الحسكة الهام صورخان أن دوريات تابعة لميليشيا “قسد” منعت الكوادر الإدارية والتعليمية من الدخول إلى ثلاث مدارس في حي طي بمدينة القامشلي هي ثانوية ابن سينا ومدرستا غزة و فيصل حسي الابتدائيتان قبيل ساعات من توجههم إلى المدارس تحضيرا لانطلاق العام الدراسي الجديد.



وتستمر معاناة قطاع التعليم في محافظة الحسكة جراء الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا التي تستولي بالقوة على المدارس وتحول قسما منها إلى مقرات عسكرية لمسلحيها و تحاول فرض مناهج مغايرة لمناهج وزارة التربية السورية في المدارس المتبقية رغم رفض الأهالي لهذه الممارسات وإصرارهم إرسال أبنائهم إلى المدارس الحكومية الرسمية.