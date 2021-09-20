ميليشيا (قسد) تختطف تسعة مدنيين في بلدة أبو حمام بريف دير الزور

نفذت ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من سكانها.



وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) داهمت منازل المواطنين في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي واختطفت تسعة مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.



ولفتت المصادر إلى أن مسلحين من الميليشيا أطلقوا النار بشكل عشوائي لتفريق عدد من الأهالي الذين تجمعوا محاولين التصدي لممارسات الميليشيا وإنقاذ المختطفين ما أدى إلى حالة من الهلع بين السكان وتعرض زجاج نوافذ عدد من المنازل للكسر.



وصعدت ميليشيا (قسد) بدعم من الاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً لإجبارهم على القتال في صفوفها.



سانا