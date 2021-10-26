ميقاتي يُجري محادثات مع الكاظمي في العراق

بدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، محادثاتٍ رسمية مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بعيد وصوله إلى بغداد ظهر اليوم.



المحادثات التي تعقد في القصر الحكومي يشارك فيها عن الجانب اللبناني، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب.



ومن الجانب العراقي، يشارك في المحادثات وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي.



ووصل ميقاتي اليوم إلى مطار بغداد ، حيث استقبله رئيس بعثة الشرف وزير النفط إحسان عبد الجبار ومدير مكتب رئيس الوزراء وسفير لبنان في العراق.



يذكر أنّه في 24 تموز/يوليو الماضي، وقّع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، مع الحكومة العراقية في بغداد العقد النهائي لاستيراد مليون طن من النفط من أجل الحد من أزمة الكهرباء في لبنان.



وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر الماضي، فرّغت السلطات اللبنانية أول شحنة من الوقود العراقي المستبدل ضمن الاتفاقية التي تنص على تزويد العراق للبنان مادة الفيول الثقيل لمدة عامٍ كامل.