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ميزة "فريدة" للمقاتلة الروسية الجديدة

كشف المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية سيرغي تشيميزوف، عن ميزة من مميزات المقاتلة الروسية "تشيك ميت" والتي بفضلها ستنافس نظيرتها الأمريكية من طراز "إف 35"، وفقاً للإعلام الروسي.

وجاءت تصريحات تشيميزوف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قال خلالها إن ما يميز الطائرة الروسية الحديثة من الجيل الخامس "تشيك مايت" عن نظيراتها هو كلفة الطيران، حيث تتميز المقاتلة الروسية بقدرتها على الطيران بكلفة أقل بسبع مرات من مقاتلة "إف 35" الأمريكية".

وقدمت روسيا طائرتها الجديدة من الجيل الخامس، وهي طائرة مقاتلة خفيفة بمحرك واحد، إلى وفود أجنبية في معرض "ماكس" في تموز 2021، تحت اسم "تشيك ميت".

وتم تقديم الطائرة الجديدة خلال معرض "ماكس 2021" تحت اسم "تشيك ميت" وقد استعيرت هذه الكلمة من قاموس مفردات لعبة الشطرنج تعني "كش ملك".