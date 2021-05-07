موعد سقوط الصاروخ الصيني يقترب!

لايزال العالم يترقب بحذر الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" الخارج عن السيطرة، فيما حدد البنتاغون الأمريكي موعد سقوط الصاروخ.



وقال البنتاغون في بيان إنه من المتوقع سقوط الصاروخ على الأرض «في وقت مبكر من يوم السبت»، لكنه كشف عن عدم القدرة على تحديد مكان سقوط الصاروخ «إلا قبل ساعات قليلة عن سقوطه».



وأعلن البيت الأبيض عن استعداد الولايات المتحدة لاعتراض الصاروخ قبل سقوطه.وأفاد موقع التتبع أن الصاروخ يدور حول الأرض بسرعة جنونية، تصل حدود 27 ألف كم/سا، فيما بلغ ارتفاعه عن الأرض 264 كم، ومن المتوقع أن يمر غداً فوق مدينة اسطنبول التركية.



وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها صاروخ فضاء صيني عن السيطرة، حيث ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن صاروخ صيني خرج عن السيطرة في أيار من العام الماضي، وسقط في المحيط الأطلسي قبالة غرب إفريقيا.



ووسط التكهنات والتخوفات، يرى علماء أن معظم أجزاء الصاروخ ستحترق في الغلاف الجوي، ولن يصل إلى الأرض إلا أكبر القطع المتبقية منه، ويحتمل سقوطها في محيطات كونها تغطى 70% من الكوكب.



ويبلغ وزن الصاروخ 21 طناً، وهو منصة أساسية لصاروخ "لونغ مارش 5 بي"، الذي يحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء، حيث كان المعتاد أن يضع هذا النوع من الصواريخ حمولته في مدار الأرض، ويعود للهبوط في مكان محدد مسبقاً، أو يحترق ويتفتت في غلاف الأرض، لكن الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة.