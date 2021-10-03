مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية في ورشة حلويات ومطعم يقدم الفروج البائت من اليوم السابق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق داخل ورشة لصناعة الحلويات في منطقة المليحة ٧٠ كغ طحين مصاب حشرياً ومنكهات وعجينة ومنكهات منتهية الصلاحية يستخدمها في خبز المعجنات المعروضة لديه.

وذكر سائر شيحا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أن الضبوط طالت ايضا مطعما شعبيا في منطقة داريا بمخالفة حيازة ١٢ كغ من مادة المقادم فاسدة ورائحتها كريهة و محلا للفروج المشوي في المليحة بمخالفة الغش في تقديم الوجبات الغذائية للزبائن

حيث يقوم بإعادة تسخين الفروج المشوي البائت من اليوم السابق و أكد سائر شيحا أنه تم إتلاف المواد الفاسدة وإحالة المخالفين إلى القضاءالمختص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١