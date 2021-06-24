مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينطلق اليوم ويكرم 10 نساء

مساء اليوم الخميس في 24 حزيران/ يونيو الجاري تُفتتح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بإسم: دورة النيل، حيث تُكرم 10 نساء.



في الهواء الطلق بأحد الفنادق المطلة على نهر النيل، تُفتتح مساء اليوم الخميس في 24 حزيران/ يونيو الجاري، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بإسم: دورة النيل، تُقدمه المذيعة آية الغرياني التي قدمت بنجاح حفل المومياوات الملكية مؤخراً.



ووسط حضور رسمي واسع، يُكرم المهرجان 10 نساء، فيُهدي الدورة إلى روحي: المخرجة التونسية مفيدة تلاتلي، والكاتبة المصرية كوثر هيكل، ويمنح جائزة نوت للإنجاز والريادة في مجال قضايا المرأة إلى كل من: مايا مرسي رئيسة المركز القومي للمرأة، والدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي، إضافة إلى الفنانات: المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والممثلة الفرنسية ساشا ميريل، إلهام شاهين، دنيا سمير غانم، المخرجة ساندرا نشأت، وخبيرة الأرشيف منى البنداري.



دورة النيل هذه ستكون فرصة لمراجعة الصور المتنوعة للمرأة على شاشتي العامين المنصرمين، وسط حصار جائحة كورونا الخانق، وردة الفعل السينمائية على هذا الفيروس الذي غيّر الكثير من المفاهيم السائدة والمعتمدة، طارحاً أسلوباً جديداً تماماً في التعامل الإجتماعي.