منظمات أمريكية تطالب بايدن بوقف التعاون مع السعودية في حربها على اليمن

بالتزامن مع الحرب التي تشهدها اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، وجّهت منظمات أمريكية عريضة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تدعوه فيها إلى وقف التعاون مع السعودية في حربها على اليمن.



ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن بايدن تلقى عريضة موقعة من 80 منظمة أمريكية، تناشده بضرورة إنهاء الحرب على اليمن في أقرب فرصة ممكنة.



وضمّت العريضة هيئات مناهضة للحرب على اليمن، ولجان حقوقية، ومجموعات دينية، “مذكِّرةً بـ “تعهداته السابقة لوضع حد لها”.



وطلب الموقعون من الرئيس المنتخب جو بايدن، بضرورة “وقف التعاون الاستخباراتي واللوجستي مع السعودية، ووقف بيع الأسلحة للرياض، وممارسة ضغوط عليها لوقف قصفها الجوي وإنهاء حصارها على اليمن واستئناف المساعدات الإنسانية الأمريكية لليمنيين”.



ولفت موقع “الميادين”، إلى أن “عدداً من أعضاء إدارة بايدن المقبلة، يناهضون الدعم الأمريكي للسعودية، منهم مستشار الأمن القومي المقبل جايك سوليفان”.



وجاء في العريضة المذكورة أيضاً: إن “إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على اليمن، سيرسل إشارة لملايين اليمنيين وآلاف اليمنين الأمريكيين، بأن مبيعات الأسلحة ولعبة الشطرنج الجيوسياسية ليست أكثر أهمية من حياتهم”.



يشار إلى أن اليمن يعيش أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.



