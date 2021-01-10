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منحة يابانية تستهدف الطلاب السوريين في الأردن ولبنان

فتحت مبادرة جسر اليابانية (JISR) باب التسجيل لـ20 منحة دراسية مقدمة للاجئين السوريين في لبنان والأردن لاستكمال درجة الماجستير في جامعات مختلفة داخل اليابان. على أن يستمر استلام الطلبات لغاية 29-01- 2021.

ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الأفراد السوريين القادرين على قيادة جهود إعادة الإعمار وبناء السلام في سوريا في الوقت المناسب في المستقبل مع تعزيز فهمهم للشعب الياباني.والمجتمع والأنظمة اليابانية، وتشمل مجالات الدراسة بحسب بيان المنحة الهندسة والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وإدارة الأعمال، والعلوم الاجتماعية (بناء السلام، والعلوم السياسية، والإدارة العامة، وما إلى ذلك)، واللغة والثقافة اليابانية على اعتبارها مجالات رئيسية للدراسة.

وأنشأت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) برنامج “JIS” بالتعاون مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتوفير فرص التعليم العالي لدراسة الماجستير في الجامعات اليابانية للاجئين السوريين الذين يقيمون في البلدان المجاورة (لبنان) و(الأردن).

 


وكالات