منتجات جديدة للشركة السورية للألبان في السوق المحلية قريبا

كشف مدير عام الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها بدمشق حمزة محسن أن الشركة تعمل حالياً لإطلاق منتجين جديدين (الجبنة القابلة للدهن واللبنة بطعم الكريم) في السوق المحلية إضافة إلى منتجاتها التقليدية، وبأسعار منافسة لمثيلاتها في السوق.



وبين محسن أن المنتج الأول " الجبنة القابلة للدهن" بعبوات معدنية وزن /٥٠٠ غ/ والمنتج الثاني "اللبنة بطعم الكريم" بعبوات بلاستيكية وزن /٤٠٠غ/ ، وتبلغ الطاقة الانتاجية خلال الوردية الواحدة للمنتج الأول طنا واحدا وللثاني نصف طن مصنعة ضمن المواصفات السورية المحددة والتي تضاهي بجودتها ونوعيتها المنتجات العالمية، ليتم طرحهما في السوق المحلية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.





المصدر : الثورة