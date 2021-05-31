من يحظى بأولوية التخصيص في مدينة معارض السيارات بالدوير؟

أكد مدير مشروع مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق "غاندي سليمان" أن عمليات تخصيص المقاسم للمكتتبين عليها ستتم وفق نظام الاستثمار الخاص بالمدينة وذلك بعد احتساب العلامات التي تميز المكتتبين وأهمها قدم الترخيص وحجم المعرض وتسلسل دور المكتتب في السجل العام وموقع المقسم.



كما أوضح أن الأولوية في تخصيص المقاسم ستكون لأصحاب معارض السيارات على المدخل الشمالي لمحافظة دمشق وأصحاب معامل تجميع السيارات في سورية والوكلاء الاصلاء لوكالات السيارات والآليات المرخص لهم ممارسة مهنة بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة بموجب تراخيص إدارية أصولية من محافظتي دمشق وريفها وأصحاب مكاتب بيع وشراء قطع السيارات المرخصة وغير المرخصة في المحافظتين والحرفيين والراغبين بإقامة مكاتب بيع وشراء قطع السيارات المستعملة والجديدة.