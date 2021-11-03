مقتل قيادي كبير في "طالبان" جراء الهجوم على المشفى العسكري في كابل أمس

أفاد مسؤولون أن القيادي العسكري في حركة "طالبان"، حمد الله مخلص، كان من بين الذين قتلوا يوم أمس في هجوم لتنظيم "داعش" على مستشفى في كابل وأسفر عن مقتل 25 شخصا.



والقيادي حمد الله مخلص هو "عضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة لحركة طالبان "بدري 313"، وهو أعلى مسؤول في طالبان يقتل منذ تولت الحركة المتطرفة السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس.



يذكر أن انفجارا إرهابيا استهدف مستشفى سردار محمد داود في العاصمة الأفغانية كابل أسفر عن سقوط 25 قتيلا وعشرات الجرحى، وتبنى تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم في وقت لاحق.



ويأتي الهجوم بعد سلسلة من التفجيرات نفذها التنظيم، الذي برز باعتباره أكبر تهديد لسيطرة "طالبان" على أفغانستان.