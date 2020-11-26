مقتل ضابط مخابرات أمريكي في الصومال

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ضابطاً في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" لقي مصرعه متأثراً بجروح أصيب بها خلال مهمة في الصومال نهاية الأسبوع الماضي.



وجاء ذلك حسبما نقلته الشبكة عن مسؤول كبير سابق في الإدارة الأمريكية أوضح أن ضابط المخابرات القتيل كان ضابطاً سابقاً في البحرية الأمريكية، فيما لم يتم الإعلان عن هويته.يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اعتزامه سحب القوات الأمريكية من الصومال.



في سياق متصل، أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن انسحاب الجيش سيسمح لترامب الوفاء بوعده بإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن.