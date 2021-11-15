مطار دبي يشهد قفزة في حركة المسافرين

قالت شركة مطارات دبي، اليوم الاثنين، إن مطار دبي الدولي تعامل مع 20.7 مليون مسافر في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، مر نصفهم عبر مركزالعبور الرئيسي في الخليج بين يوليو وأكتوبر.



وتتوقع الشركة المملوكة للدولة أن يستقبل المطار، وهو مقر شركة طيران الإمارات، 28.7 مليون مسافر هذا العام، ارتفاعا من أحدث توقعاتها التي تتراوح بين 26 و 27 مليونا.



وشهد المطار 6.7 مليون مسافر في الربع الثالث من هذا العام، في حين زادت أحجام الشحن في الأشهر التسعة الأولى 25.3% إلى 1.7 مليون طن، وسط ازدهار الشحن العالمي.



وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن الزيادة في حركة المسافرين كانت مشجعة، على الرغم من قوله إن المطار بعيد عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.



وتعامل المطار مع 25.9 مليون مسافر العام الماضي، و86.4 مليون في 2019، أي العام الذي سبق تفشي الجائحة.