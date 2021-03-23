مصنعو المرطبات والمشروبات: ارتفاع الأسعار سببه السكر

قال رئيس المرطبات والمشروبات الغازية في اللاذقية سامر شيحا أن “ارتفاع أسعار العصائر سببه ارتفاع سعر السكر الذي يعتبر أساس عملية إنتاج المشروبات الغازية والمرطبات”>



وطالب شيحا بأن “سعر الشوال يتراوح حالياً بحسب سعر الصرف بين 117 ألفاً و 124 ألف ليرة، على حين لو يحصل الحرفي على السكر بالسعر المدعوم يحقق إنجازاً كبيراً بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج وبالتالي على المستهلك من خلال انخفاض أسعار العصائر في السوق>



وتحدث شيحا أن “عدم استقرار الأسعار بالنسبة للمواد الأولية غير مقبول من خلال ارتفاعها بين اليوم والآخر أكثر من 10 آلاف ليرة”.



وأفاد شيحا أن “عدم ثبات سعر الصرف وانعكاسه على المواد الداخلة في تصنيع العصائر أثر بشكل كبير في الأسعار، مبيناً أن معظم مواد تصنيعها مستوردة كالسكر والمكثفات والمُحليات”.



يذكر أن موجة غلاء كبيرة تضرب السوق يردها التجار إلى تقلب سعر الصرف بينما تعتبرها الحكومة ناتجة عن العقوبات فيما يكتوي المواطن بنار الأسعار على الوجهين دون أي حل واضح.





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