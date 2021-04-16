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مصدر أمريكي: واشنطن ستعلق مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم تعليق بيع العديد من الأسلحة الهجومية للسعودية التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها ستسمح ببيع معدات ذات غرض دفاعي، بينما قد توافق على مبيعات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة التي اطلع عليها الكونغرس الأسبوع الماضي تعد جزءاً من مراجعة الإدارة الحالية لمبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات، كان البيت الأبيض قد أعلنها عقب تنصيب الرئيس بايدن.

وكانت مبيعات الأسلحة للسعودية قوبلت العام الماضي بمعارضة قوية من قبل الديمقراطيين في الكونغرس، بسبب مشاركة تلك الدول في حرب اليمن، والقلق من نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى دول الشرق الأوسط التي تعتبر أن لها علاقات مع الصين.