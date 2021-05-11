مسيرات في البحرين لنصرة الشعب الفلسطيني: نحن معكم

خرج عدد من المواطنين البحرينيين، ليل الاثنين، بمسيرات شعبية نصرة للقدس والمسجد الأقصى، حيث أكد المشاركون مواقفهم الداعمة للقدس وأهلها، ودعمهم الكامل لحراك المقدسيين وثورتهم المستمرة.



ورفع البحرينيون الشعارات التضامنية مع فلسطين والأقصى كما رفعوا العلم الفلسطيني، مشددين على ضرورة التوّحد لمواجهة اعتداءات الاحتلال بحق المقدسيين والمرابطين في الأقصى.



وكان مئات البحرينيين قد خرجوا رغم الإجراءات الأمنية المشددة، خلال الأيام الماضية، في مسيرات تضامنية مع القدس والأقصى، وتنديداً باعتداءات الاحتلال وبإجراءات التطبيع.



وتأتي هذه الاحتجاجات على وقع التحركات الفلسطينية في القدس، تنديداً بسياسية الاحتلال القمعية بحق المصلين في المسجد الأقصى والاعتداء على أهالي حيّ الشيخ جراح.



كما وأطلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية معركة ضد الاحتلال باسم "سيف القدس"، مفتتحة المعركة بضربة صاروخية للقدس المحتلة ولمركبة إسرائيلية شمال القطاع، تلاها قصفٌ صاروخيٌ مكثف استهدف محيط تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة.