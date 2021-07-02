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مستوطنون يستولون بحماية قوات الاحتلال على منزل في بلدة سلوان

استولى مستوطنون إسرائيليون بحماية قوات الاحتلال فجر اليوم على منزل فلسطيني في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة وفا عن مركز معلومات وادي حلوة قوله في بيان إن مستوطنين بحماية العشرات من قوات الاحتلال اقتحموا الحي واستولوا على منزل مكون من طابقين.


ويواجه آلاف الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى خطر التهجير القسري جراء استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على بيوتهم أو هدمها بهدف محاصرة الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة من الجهة الجنوبية بالمستوطنات لاستكمال مخططاته لتهويد المدينة وإفراغها من الوجود الفلسطيني.