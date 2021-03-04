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مسؤولة حكومية تدعو لإيقاف التصدير من سوريا

دعت رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق سراب عثمان إلى وقف التصدير من سوريا وخصوصا تصدير المواد الغذائية.

وقالت عثمان إنه :”لابد من وقف التهريب والتصدير وخاصة تصدير المواد الغذائية لأن الأولى هو سد حاجة السوق المحلية، والمواطن أولاً قبل التصدير”.

وأضافت عثمان: ” المهربون يستغلون حالة السوق المحلية، ويسعون لتحقيق هوامش عالية من الأرباح على حساب حاجة الناس”.

وأقرت عثمان بأن: “الارتفاعات الحاصلة في الأسعار جنونية ولا تطاق وباتت تتبدل وترتفع عدة مرات في اليوم الواحد”.
وتابعت عثمان: “يقابل ذلك الوضع قوة شرائية متهالكة لشريحة واسعة من المواطنين، والكثير من العائلات لم تعد قادرة على تأمين أبسط احتياجاتها الأساسية”.

واعترفت عثمان بأن: “الكثير من المواطنين لم يعودوا يشعرون بأن هناك نتيجة من الشكوى، بسبب عدم فاعلية الشكاوى وعدم وجود أثر للإجراءات التي يتم العمل عليها حالياً لضبط الأسواق والأسعار”.

يذكر أن موجة جديدة من غلاء الأسعار تضرب الأسواق السورية مؤخرا، وتأتي على معظم المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر السورية، وسط تآكل في القدرة الشرائية لرواتب وأجور السوريين.

 

 

الوطن