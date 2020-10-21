مسؤول في وزارة النفط: رسائل الغاز ستبدأ بالوصول للمواطنين قريباً

العديد من الشكاوى وردت تتعلق بتأخر مدة استلام أسطوانة الغاز في محافظة طرطوس فبعد أن كانوا يحصلون على الأسطوانة كل شهر ونصف الشهر ازدادت المدة لتصل إلى شهرين ونصف الشهر دون معرفة السبب، مشيرين إلى أن شركة «محروقات» لا تجيب عن اتصالاتهم المتكررة للاستفسار عن هذا التأخير.



ولتعويض هذا النقص يلجأ المواطنون إلى السوق السوداء التي يتبرع تجارها بإيجاد حلول باهظة الثمن مستغلين حاجة المواطن إلى تأمين ما عجز عن تأمينه عبر البطاقة ووصل تبديل الاسطوانة الواحدة إلى عشرين ألف ليرة بعد أن كان سعرها عشرة آلاف، في حين يلجأ أغلب سكان الريف إلى استخدام الحطب بدلا من الغاز بانتظار موعدهم مع وصول الرسالة ومن ثم الأسطوانة.



والسؤال الذي يردده كل مواطن ما سبب هذا التأخير؟ وإلى متى ستبقى هذه الأزمة؟ وماذا عن التخبط والفوضى التي تعم تأخير الرسائل من محروقات؟



فرع محروقات طرطوس وشركة محروقات والمكتب الصحفي في الوزارة لم يجب أي منها على هذه التساؤلات رغم التواصل معهم أكثر من مرة، بينما أقر مصدر مسؤول في وزارة النفط بالتأخير في وصول الرسائل للمواطنين وفِي استلام اسطوانة الغاز بسبب تأخر وصول ناقلات الغاز مؤكداً وصول ثلاث ناقلات حالياً بالتتالي ومن ثم سنشهد تحسناً في إيصال أسطوانات الغاز للمواطنين قريباً.