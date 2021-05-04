مرض السكري من الأمراض الشائعة والخطيرة التي تهدد حياة الكثير من البشر بشكل كبير.

ويجب على المصابين بمرض السكري الانتباه لغذائهم وروتين حياتهم اليومي. وتوجد العديد من الأطعمة والخلطات التي تقي منه وتساهم في علاجه.



وقام أحد المواقع التي تعنى بالصحة بتقديم وصفة طبيعية تساعد في التخلص من ارتفاع سكر الدم. وتعمل الوصفة على خفض نسبة السكر في الدم في 5 أيام فقط.



المكونات:



– 2 سيقان من الكرفس.



– ثمرة تفاح أخضر.



– حفنة من السبانخ.



– 2 ثمرة جزر.



طريقة التحضير:



يغسل التفاح والجزر ونزيل القشرة والبذور من التفاح، ثم نمزج جميع المكونات ونضعها في الخلاط.



تناول كوباً من هذا المشروب على الريق صباحا وسيعود السكر بالجسم لحالته الطبيعية.



الفوائد الصحية للمشروب:



الجزر يعمل على علاج الرؤية لدى مرضى السكر.



توفر السبانخ مجموعة من الفوائد الصحية فهي غنية بفيتامين A,C والبيتا كاروتين والكالسيوم.



يحتوي الكرفس على المغنيسيوم والبوتاسيوم ويعمل على علاج ضغط الدم المرتفع.



التفاح الأخضر يحتوي على حامض الماليك والذي يعتبر فعالاً للغاية في خفض مستويات السكر بالدم.