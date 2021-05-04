الأردن يعلن إعادة افتتاح معبر جابر – نصيب الحدودي مع سوريا
مصادر: وفد سعودي في ضيافة الرئيس الأسد وأنباء عن فتح السفارة السعودية بدمشق بعد العيد
الجعفري : موقف سورية ثابت ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية المحقة والعادلة
المقداد يبحث هاتفيا مع نظيرته بجنوب أفريقيا العلاقات الثنائية
تركيا تحجز مياه نهر الفرات عن محافظات دير الزور والحسكة والرقة
الحسكة بلا كهرباء منذ 4 أيام والفصائل تطالب تركيا بوقف ضخ المياه عنها
بعد الإعلان عن تأجيل المفاوضات: من المرجح أن تنتهي الأمور في القنيطرة بمصالحة
ضحايا مدنيون جراء موجة جديدة من القصف الصاروخي على مدينة عفرين شمال حلب
بأكثر من ملياري يورو.. بلغاريا والتشيك باعتا أسلحة لاستخدامها في حروب سوريا واليمن
مسلح يقتل شخصين ويصيب زوجته في ريف إدلب
الجيش يصد هجوم مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة
الفرات.. جفاف بأوامر تركية في موسم الفيضان
الجيش يصد هجوما مسلحا على إحدى نقاطه بريف القنيطرة
“الوحدات الكردية” الإنفصالية توقع اتفاقا مع اللوبي الأمريكي في واشنطن لاستثمار النفط السوري
اشتباكات بين الجيش و"قسد"

مرض السكري من الأمراض الشائعة والخطيرة التي تهدد حياة الكثير من البشر بشكل كبير.

ويجب على المصابين بمرض السكري الانتباه لغذائهم وروتين حياتهم اليومي. وتوجد العديد من الأطعمة والخلطات التي تقي منه وتساهم في علاجه.

وقام أحد المواقع التي تعنى بالصحة بتقديم وصفة طبيعية تساعد في التخلص من ارتفاع سكر الدم. وتعمل الوصفة على خفض نسبة السكر في الدم في 5 أيام فقط.

المكونات:

– 2 سيقان من الكرفس.

– ثمرة تفاح أخضر.

– حفنة من السبانخ.

– 2 ثمرة جزر.

طريقة التحضير:

يغسل التفاح والجزر ونزيل القشرة والبذور من التفاح، ثم نمزج جميع المكونات ونضعها في الخلاط.

تناول كوباً من هذا المشروب على الريق صباحا وسيعود السكر بالجسم لحالته الطبيعية.

الفوائد الصحية للمشروب:

الجزر يعمل على علاج الرؤية لدى مرضى السكر.

توفر السبانخ مجموعة من الفوائد الصحية فهي غنية بفيتامين A,C والبيتا كاروتين والكالسيوم.

يحتوي الكرفس على المغنيسيوم والبوتاسيوم ويعمل على علاج ضغط الدم المرتفع.

التفاح الأخضر يحتوي على حامض الماليك والذي يعتبر فعالاً للغاية في خفض مستويات السكر بالدم.