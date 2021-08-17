اعتداء تركي على محطة كهرباء تل تمر بريف الحسكة
بينها جبنة التمر والكاجو … وقف استيراد 24 مادة 6 أشهر
مهلة أخيرة لتنفيذ اتفاق درعا: الحافلات تنتظر الرافضين
دعم “إسرائيلي” علني في درعا
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس بشار الأسد
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي ويختطف مدنياً
من شرق الفرات إلى غربه... مغامرة العبور تحت نيران «قسد»
التحالف الدولي يُرسِل تعزيزات ضخمة لبناء قاعدة عسكرية في “الحسكة”
“معهد دراسات الحرب” يرجح زيادة الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا
مصادر تكشف عن مقترح روسي يجنب الجنوب السوري صداما ناريا
الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا

مرسوم يحل مجلس بلدية الحميدية بالقنيطرة بسبب الاهمال

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 222 القاضي بحل مجلس بلدية الحميدية بمحافظة القنيطرة، و ذلك بناء على أحكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته .

وبيّن نائب محافظ القنيطرة حسين اسحاق مبررات إصدار المرسوم والذي جاء لضعف أداء المجلس و إقامة غالبيتهم في محافظتي دمشق وريفها و عدم تواجدهم ضمن الحدود الادارية للمحافظة أو البلدية وعدم قدرة المجلس على القيام بالمهام المنوطة به و انعدام التعاون و التنسيق بين أعضاء المجلس ، مما أدى الى الترهل الإداري ، الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع الخدمي في قرية الحميدية .

وأشار اسحاق الى كثرة شكاوى المواطنين بحق المجلس و عدم قدرته على تأمين الخدمات اللازمة لهم و الاستياء العام من ضعف الأداء و تقديم أبسط الخدمات الضرورية لأبناء القرية

 


الوطن