مرسوم يحل مجلس بلدية الحميدية بالقنيطرة بسبب الاهمال

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 222 القاضي بحل مجلس بلدية الحميدية بمحافظة القنيطرة، و ذلك بناء على أحكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته .



وبيّن نائب محافظ القنيطرة حسين اسحاق مبررات إصدار المرسوم والذي جاء لضعف أداء المجلس و إقامة غالبيتهم في محافظتي دمشق وريفها و عدم تواجدهم ضمن الحدود الادارية للمحافظة أو البلدية وعدم قدرة المجلس على القيام بالمهام المنوطة به و انعدام التعاون و التنسيق بين أعضاء المجلس ، مما أدى الى الترهل الإداري ، الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع الخدمي في قرية الحميدية .



وأشار اسحاق الى كثرة شكاوى المواطنين بحق المجلس و عدم قدرته على تأمين الخدمات اللازمة لهم و الاستياء العام من ضعف الأداء و تقديم أبسط الخدمات الضرورية لأبناء القرية



الوطن