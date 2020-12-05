مدير مركز الرصد الزلزالي يطالب السوريين بممارسة حياتهم بشكل طبيعي

أكد مدير مركز الرصد الزلزالي د.رائد أحمد أن احتمالية حدوث زلازل متوسطة في سورية، لافتاً إلى أنه لا يوجد مؤشرات لزلزال مدمر في البلاد على المدى القريب.



وأوضح د.الأحمد لإذاعة “ميلودي إف إم”، أنه من غير الوارد إمكانية حدوث زلازل مدمرة في سورية على المدى القريب حسب الدراسات التي أجريت مؤخراً، مطالباً المواطنين بعدم القلق وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.



كما أشار مدير مركز الرصد الزلزالي إلى أن هناك توقعات لحدوث زلازل قوية في تركيا وفي خليج العقبة وشمال فلسطين وشمال البحر الميت، مضيفاً: “تشير الدراسات الاحتمالية إلى امكانية أن تكون الزلازل متوسطة أي أقل من 6 درجات”.



وبيّن أن هذه الزلازل سينتج عنها اهتزازات تمتد إلى سورية لأنها تقع في الجزء الشمالي من الصفيحة العربية وعلى مقربة من الحدود المتاخمة لهذه الصفيحة.



وقبل لحظات، ذكر المركز الوطني للزلازل أن هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب تركيا في المنطقة البحرية بين تركيا وقبرص بعمق 106 كم _الساعة 14:44 بالتوقيت المحلي، مضيفاً أن هذه الهزة شعر بها دول شرق البحر المتوسط بما فيها الجزء الغربي من سورية يبعد عن مدينة دمشق حوالي 500 كم.



وكان المركز الوطني للزلازل بيّن في وقت سابق، أن تكرار الهزات الأرضية في سورية مؤخراً يعود لطبيعة المنطقة التكتونية وحركة الصفائح التكتونية، وهذه المواقع هي منطقة نشاط زلزالي تاريخية وبشكل دائم يتم تسجيل هزات ضعيفة ولا يشعر بها أحد.