مدير كهرباء اللاذقية “يقنن” على كيفه؟

أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أنه لم يكن يعرف بأن جدول التقنين في اللاذقية 4.5 قطع و1.5 ساعة وصل، مضيفا أن “برنامج التقنين سيتحسن في اللاذقية بدءا من الخميس”.



وأوضح الزامل أن “مدير كهرباء اللاذقية قال له خلال جولته على محطات التوليد يوم الاثنين أن برنامج التقنين في اللاذقية مثل بقية المحافظات وهو 2 وصل بـ4 قطع”.



وفي الحقيقة، فإن مدينة اللاذقية، تعاني من تقنين جائر، منذ أكثر من شهر، بواقع ٤ ساعات ونصف قطع بـ ساعة ونصف وصل.



وفي الوقت الذي يحلم فيه سكان المحافظة، ريفاً ومدينة، بساعة ونصف وصل كاملة، والتي غالباً تتقلص إلى ساعة أو أقل، بسبب تأخير وصلها ربع ساعة وقطعها قبل نهاية التوقيت بربع ساعة، ما عدا القطع أثناء الساعة، تصل المعلومات مغلوطة إلى دمشق، بحسب كلام الوزير.



وتابع الوزير الزامل أن “الوزارة تتعامل مع كل المحافظات بشكل عادل بالنسبة لبرنامج التقنين وشخصيا أتمنى ألا تنقطع الكهرباء عن أي محافظة”.



واشتكى العديد من سكان أحياء مدينة اللاذقية من “تناقص وقت التقنين مرة عشر دقائق ومرة ربع ساعة وأحيانا نصف ساعة، كذلك عدم الانتظام في ساعات التقنين الكهرباء”.



وأضاف الأهالي “أيام بتكون ساعة التغذية ونص والتي تنقص عشر دقائق في ريف مدينة القرداحة، عند الساعة السادسة، ليتفاجأ الأهالي بأنها أصبحت عند الخامسة وبدل أن تقطع عند السادسة والنصف، تقطع ستة وتلت”.



وفي أحياء المدينة بمنطقة الأزهري، قال مواطنون: “يوم بتجي الساعة 3 ونص، ومرة بتشط لتجي ع ال5، وكل يوم توقيت جديد، تختلف معه عادات البيت كلياً، صرنا ننطر الكهربا لنعبي مي، ونشحن الهاتف، وخلال 24 ساعة لتخلص وجبة الغسيل”.



وفي أحياء مشروع الزراعة والمشروع السابع، أكد الأهالي “بقاء التغذية ساعة ونص كاملة، في حين ذكر سكان في منطقة الصليبة والزقزقانية أن مجموع وقت التغذية لا يتجاوز الساعة نتيجة الانقطاعات خلال وقت التغذية”.



وحاولنا التواصل مع مدير شركة كهرباء اللاذقية المهندس فادي سعود للوقوف على المشكلة ومعرفة برنامج التقنين الكهربائي وسبب اقتطاع عشر دقائق أو ربع ساعة، إلا أنه لم يجب على الاتصال.



يذكر أن وزير الكهرباء قام بجولة على محطة توليد الرستين ومحطة توليد بانياس ووعد بتحسن برنامج التقنين في اللاذقية بدءاً من الخميس.



كيان جمعة