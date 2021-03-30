مدير صحة ريف دمشق: نسبة إشغال أسرّة العناية بمشافي الريف وصلت إلى 90%

أكد مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أن “نسبة إشغال أسرّة العناية في مشافي القطيفة وجيرود والزبداني و قطنا والتل بيّن نعنوس وصلت إلى 90% “.



وأوضح نعنوس أن “أسرّة أقسام العزل في مشافي القطيفة وجيرود والزبداني وقطنا والتل جاهزة لاستقبال المرضى ونسبة الإشغال تقريباً ٦٠%”.



وأوضح أن “جميع أقسام العزل في المشافي المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا بالمحافظة مؤمنة بالمستلزمات والأوكسجين والأدوية اللازمة للمرضى إضافة إلى أنها مزودة بألبسة الوقاية الضرورية لحماية الكوادر الطبية”.



وأردف نعنوس أنه تم تخصيص 30 سريراً في قسم العزل في مشفى القطيفة، 5 أسرة عناية و16 سريراً في قسم العزل في مشفى قطنا.



وفي مشفى التل تم تخصيص 6 أسرة عناية و8 أسرة عزل، أما في مشفى جيرود 6 أسرة عناية، وفي مشفى الزبداني 30 سرير عزل و4 أسرة عناية.



وأكد مدير صحة ريف دمشق أن جميع مشافي ريف دمشق جاهزة للانتقال إلى الخطة (ب) في حال دعت الحاجة من خلال زيادة عدد الأسرة في أقسام العزل والعناية.الخبر