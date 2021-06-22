مدير الثروة السمكية يحذر من تناول بعض أنواع الأسماك

حذر مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية، الدكتور عبد اللطيف علي المواطنين من تناول بعض أنواع الأسماك درءاً لمخاطر التعرض للتسمم. وأهاب بالصيادين والبائعين في أسواق الأسماك التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات الصيد والبيع في السوق.



وأكد أنه يتم التعميم بشكل دائم إلى جميع مراكز وفروع الهيئة في المحافظات لتوجيه لجان مراقبة الأسماك لتكثيف جولاتهم على أسواق بيع الأسماك والتحري عن مصادر الأسماك فيها ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية ومصادرة وإتلاف أي كمية من هذه الأسماك في حال وجودها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك حرصاً على السلامة العامة.



ولفت مدير عام الهيئة إلى نصائح مهمة على المستهلك الأخذ بها عن شرائه السمك، بأن يكون من مصدر موثوق ودائم كمسمكة ذات سمعة جيدة، وأن تتمتع الأسماك بصفات الطازجة والجودة.



ونبّه علي إلى ضرورة تجنب شراء الأسماك المعرّضة للشمس أو الذباب أو وسائل التلوث المختلفة، وقال: يفضل شراء ما يلزم للوجبة المطلوبة فقط حتى لا يضطر إلى حفظ الباقي فيقلل ذلك من قيمة الأسماك الغذائية وجودتها في حال لم تحفظ جيداً في المجمدة.



وأكد علي تجنب شراء الأسماك غير المبردة بوسيلة من وسائل التبريد «الثلاجات أو ثلج مجروش»، باستثناء الأسماك الحية في أحواض المياه، ومن الأفضل شراء أسماك كاملة للتأكد من أن لحوم الأسماك «فيليه» ليس مصدرها سمك النفيخة.



الوطن