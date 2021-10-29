مدرب منتخب قطر متخوف من لقاء سوريا

أبدى مدرب المنتخب الأولمبي القطري التشيلي «نيكولاس كورودفا»، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره السريلانكي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد خليفة الدولي.



وفاز منتخب قطر الأولمبي على نظيره السريلانكي بنتيجة (5/0)، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة العام المقبل في أوزبكستان.



وأكد «كورودفا» أنه يترقب مواجهة فريقه مع سوريا في الجولة الثالثة، مضيفاً: «سنتابع مباراة المنتخب السوري قبل مواجهتهم المقبلة، وعلى أساسها سنحدد خطتنا لهذه المباراة الهامة».



وأضاف منتخب قطر الأولمبي: «مواجهة المنتخب السوري ستكون صعبة، خاصة أن فريقهم يضم لاعبين مميزين، ولذا علينا أن ندرس نقاط قوتهم وضعفهم جيداً».إلى ذلك حسم التعادل السلبي مواجهة سوريا و اليمن، مساء الخميس، على استاد سحيم بن حمد «ملعب نادي قطر»، ضمن مواجهات الجولة الثانية بتصفيات آسيا تحت 23 عاماً.



ورفع المنتخب السوري رصيده لـ 4 نقاط وتراجع للمركز الثاني، بعد فوز المنتخب القطري على سيرلانكا بخماسية.



فيما حصد المنتخب اليمني أول نقاطه بعد خسارته بالجولة الأولى أمام قطر بثلاثية، فيما ظلت سيرلانكا بدون أي نقطة.



يشار إلى أن المنتخب السوري سيواجه منتخب قطر متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، مساء الأحد المقبل، لحسم البطاقة الثانية.