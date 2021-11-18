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مئات المهاجرين العراقيين يستعدون للعودة إلى وطنهم من حدود بيلاروس

يستعد مئات المهاجرين العراقيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين عند حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي للعودة إلى وطنهم على متن رحلة إجلاء استثنائية سيرتها حكومة بغداد اليوم الخميس.

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان اطلعت عليه RT توثيق سفر 430 مواطنا عراقيا على متن الرحلة التابعة للخطوط الجوية العراقية، مشيرا إلى أن فرق القنصلية المقيمة في بيلاروس مستمرة في تسجيل أسماء 50 شخصا آخرين.

وقال إن الوزارة "تعمل بجهد عال بغية توفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعية، ونكرس لدبلوماسية الاستجابة الوطنية".

وفتح في مطار مينسك التسجيل في الرحلة.