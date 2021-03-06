"لقاء" بشأن العودة للاتفاق النووي

يلتقي وزير الخارجية الأيرلندي "سيمون كوفيني" مع الرئيس الإيراني "حسن روحاني" في طهران يوم الأحد بوصفه منسقاً لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 بين إيران والدول الكبرى.



وقال كوفيني في بيان: "أيرلندا تحرص من خلال دورها كمنسق للحفاظ على إجراء حوار وثيق مع جميع الجهات الفاعلة وتشجيع جميع الأطراف على العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق"، بحسب رويترز.



وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي من المقرر أن يجتمع أيضاً مع كوفيني خلال الزيارة: "إن إيران ستقدم قريباً خطة عمل بناءة".



وترفض إيران حتى الآن المشاركة في اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.