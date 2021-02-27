لبنان يسمح بدخول اللبنانيين الراغبين بالعودة من سوريا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان فتح مركزي المصنع والعبودية الحدوديين في الـ 3 من آذار المقبل أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة من سوريا.



وقالت المديرية في بيان لها: "سيتم السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سوريا إلى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ الـ 3 من آذار المقبل".



وأوضح البيان أن عودة اللبنانيين ستكون اعتباراً من الساعة التاسعة ولغاية الساعة الثامنة عشرة شرط حيازتهم على فحص "بي سي آر" نتيجته سلبية ولا تزيد مدته على 96 ساعة من سوريا وأن يخضعوا مجدداً لفحص "بي سي آر" على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة اللبنانية.





