لبنان يستثني العابرين براً إلى سوريا من “الحجر الفندقي”

أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية تعميماً جديداً استثثنت فيه الركاب القادمين إلى سوريا عبر مطار بيروت من الحجر الفندقي.



وبحسب التعميم، فإن على القادمين الى لبنان أن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقاً لمدة 48 ساعة في أحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة السياحة في لبنان ولايسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقي بركوب الطائرة القادمة الى لبنان .



ويستثنى من الحجر الفندقي الدبلوماسيون وعائلاتهم الوفود الرسمية الضباط وقوات اليونيفيل و الركاب العابرون براً الى سوريا عبر مطار بيروت .



كما ألزم الركاب الراغبين بالدخول إلى لبنان، باستثناء الأطفال دون سن 12، اجراء فحص “كورونا” في المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول التي قدموا منها، وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول الى لبنان.



وتضمن التعميم تخفيض عدد الركاب القادمين الى لبنان يومياَ، وإلزامهم بإجراء فحص “كورونا” فور وصولهم الى مطار بيروت، باستثناء الاطفال دون سن 12 وقوات اليونيفيل وأعضاء البعثات الدبلوماسية.



يذكر أن السلطات اللبنانية فرضت الإغلاق العام للمرة الثانية في البلاد، حتى شباط المقبل، بعد أن تم تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، وإعلان المستشفيات عن بلوغ أقسام العناية المشددة طاقتها القصوى.





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