يشاع استخدام لبان الذكر في الكثير من الدول، ويمتاز بفوائده الصحية العديدة، لكن ما هي الفوائد الحقيقية والخرافات؟



لبان الذكر: أهم الفوائد والخرافات



لبان الذكر (Frankincense) يتم تصنيعه من مادة صمغية من شجرة معينة تدعى شجرة اللبان (Boswellia tree) والتي تنمو في الهند وإفريقيا والشرق الأوسط.



يمتاز لبان الذكر برائحته اللاذعة، ويمكن تناوله بعدة طرق، سواء استنشاق الزيت المستخلص منه، أو إضافته إلى الشاي، تناول مكملاته أو وضعه على الجلد مباشرة.



لقد تم استخدام لبان الذكر منذ مئات السنين في الكثير من مناحي الطب البديل، لذلك نقدم لك أهم الفوائد المرتبطة به والخرافات المنتشرة حوله.فوائد لبان الذكر



يمتاز لبان الذكر بفوائده الصحية التالية:



1- التخفيف من أعراض التهاب المفاص

لللبان الذكر فوائد مذهلة في التخفيف من الأعراض المرافقة للإصابة بالتهاب المفاصل، وذلك يعود إلى خصائصه المضادة للالتهاب.



حيث يعتقد الباحثون أن لبان الذكر يمنع افراز مادة معينة في الجسم تدعى الليكوترينات ( Leukotrienes)، والتي تلعب دوراً هاماً في الإستجابات الأرجية والالتهابات.



إضافة إلى ذلك يحتوي لبان الذكر على مواد حمضية قوية مضادة للالتهاب تخفف من تورم المفاصل والألم الناتج عن الإصابة بالتهاب المفاصل.



2- تحسين عمل الأمعاءلا يتوقف دور خصائص

لبان الذكر المضادة للالتهاب هنا فقط، بل يساعد أيضًا في تحسين عملية عمل وكفاءة الأمعاء.



إذ أن للبان الذكر دور مهم في التخفيف من أعراض داء كرون والقولون التقرحي.



3- المساهمة في علاج الإصابة بالربو



استخدم لبان الذكر في السابق في الطب البديل لعلاج الربو والنوبات المرتبطة به.



فالمركبات التي يحتويها لبان الذكر تعمل على منع انتاج مادة الليكوترينات التي ذكرناها سابقًا، وتساهم بدورها في تشنج عضلات الشعب الهوائية وارتفاع خطر الإصابة بنوبة الربو والأعراض المرافقة لها مثل ضيق التنفس وصفير الصدر.



4- الحفاظ على صحة الفم



يساعد استخدام لبان الذكر في التخلص من رائحة الفم الكريهة وألم الأسنان وتسوسها، إضافة إلى تقرحات الفم أيضًا.



فلبان الذكر يحتوي على مواد حمضية ذات خصائص مضادة للبكتيريا تحافظ وتعزز صحة الفم.



5- محاربة الإصابة ببعض أنواع السرطان



يساعد لبان الذكر إضافة إلى كل ما ذكر في محاربة الإصابة ببعض أنواع السرطان.



فالمواد الموجودة فيه، تعمل على منع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.



خرافات حول لبان الذكر



بعد أن تعرفت على الفوائد المثبتة علميًا حول استخدام لبان الذكر، من المهم التعرف على الخرافات أو المعلومات التي لم يتم اثباتها بشكل علمي حتى الان:



- محاربة الإصابة بمرض السكري



- التقليل من القلق والمساهمة في علاج الاكتئاب



- خفض خطر الإصابة بأمراض القلب



- تحسين صحة الجلد والبشرة



- حماية الدماغ وتحسين الذاكرة



- المساعدة في إعادة توازن الهرمونات



- التقليل من أعراض ما قبل الدورة الشهرية



- تعزيز الصحة الجنسية.



جدير بالذكر أن استخدام لبان الذكر يعد امنًا بشكل عام، لكن يعتقد أنه قد يرفع من خطر الإجهاض لدى الحوامل، لذا يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه من قبلهن.