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لافروف والصفدي يؤكدان دعم سيادة سورية ووحدة أراضيها وحل الأزمة سياسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي دعم بلديهما لسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها وتأييدهما لحل الأزمة فيها سياسياً.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية عقب لقاء الوزيرين في العاصمة الروسية موسكو أورده موقع روسيا اليوم أن وزيري الخارجية تبادلا وجهات النظر حول المسائل الراهنة على الأجندتين الإقليمية والدولية وأوليا اهتماماً خاصاً بالوضع في سورية وما حولها وأكدا دعم موسكو وعمان لسيادة سورية ووحدة أراضيها وأعربا عن تأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ووفق البيان فإن الوزيرين بحثا أيضاً تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات اعتماداً على آلية اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الأردنية المعنية بتطوير التعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني بين البلدين.