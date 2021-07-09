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لافرنتييف يحذر ” قسد” ويقول “الولايات المتحدة قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة”

حذر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ميليشيا (قسد) من التعويل المستمر على الولايات المتحدة التي يمكن أن تسحب قواتها من سورية في أي لحظة.

ودعا لافرنتييف في تصريح صحفي تلك الميليشيات المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي إلى الحوار مع الحكومة السورية. وقال إن “الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ قراراً بسحب قواتها من سورية بصورة مفاجئة كما فعلت في أفغانستان”.

وأضاف لافرنتييف: “لقد اتخذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرار الانسحاب من سورية والذي تمت مراجعته وتأجيله ببساطة إلى أجل غير مسمى.. أعتقد أن هذا الانسحاب يمكن أن يحدث في أي وقت”.

وحول إصرار العراق على إخراج أمريكا، قال لافرنتيف “إذا حدث هذا وخرجت الكتيبة الأمريكية من العراق فسيصبح الحفاظ عليها في سورية ببساطة مستحيلاً بسبب الصعوبات اللوجستية”.

 

 


المصدر: وكالات