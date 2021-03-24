لاجئ سوري يعثر على حقيبة مليئة بالذهب ويذهل الأتراك بتصرفه

عثر لاجئ سوري يقيم في تركيا على حقيبة بداخلها ذهب بقيمة 50 ألف ليرة تركية أثناء توجهه إلى منزل شقيقته في أحد أحياء مدينة إسطنبول التركية.



وتفاجأ الشاب خالد البدران بالحقيبة التي أسقطها مواطن تركي كانت تحتوي على ذهب قيمته نحو 50 ألف ليرة تركية وبعض النقود الأخرى في الشارع، أثناء ذهابه في وقت متأخر إلى منزل شقيقته التي تعيش في نفس الحي.



وكانت عائلة الشاب السوري التي قدمت إلى تركيا (قضاء “سلطان غازي” بمدينة إسطنبول) من مدينة حلب، وهي مكونة من أب وأم و10 أولاد، وتتخذ من صناعة الأحذية مهنة لها لتأمين لقمة العيش، وفقاً لموقع “ترندينغ”.



وسارع خالد إلى البحث عن صاحب القيبة والاستدلال عليه من خلال الأوراق التي داخلها، وبعد مشوار من البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مختار الحي الذي يسكن فيه، استطاع الشاب السوري الوصول إلى صاحب الحقيبة الذي بدوره شكره وكان قد سلمه الحقيبة من دون المساس بمحتوياتها.



ونقل موقع “ستار دوت كوم”، عن خالد البدران قوله: “الأسبوع الماضي، أثناء ذهابي إلى بيت أختي يوم السبت، عثرت على الحقيبة في الخارج. كانت حقيبة جميلة. أحضرتها إلى المنزل. عندما فتحت الحقيبة ونظرت إلى داخلها، كان هناك ذهب وبطاقة الهوية”.



وأضاف: “بدأت في البحث عن طريق معلومات الهوية. اتصلت بصديق لي من أورفا. بدأ البحث معي، لم نتمكن من الوصول إلى أي شخص حتى الساعة 2:00 صباحاً. كانت هناك فاتورة في الحقيبة. العنوان على الفاتورة قريب من سكني، الاسم المستخدم من قبل العائلة ليست هي نفسها. لذلك لم يتمكن الناس في الشقة من التعرف عليها. تركنا ملاحظة للمختار ولم يكن هناك أخبار من هناك”.



وقال خالد إن والدته خرجت يوم الأحد للعثور على أصحاب الحقيبة في المناطق المحيطة، وقال: “والدتي كانت في الخارج يوم الأحد. أصحاب الحقيبة يبحثون أيضاً عن الحقيبة في الحي. قالت والدتي” ماذا؟ هل أضعتوا شيئاً؟ عندما قالوا حقيبة، سألت والدتي: “أي نوع من الحقائب، وماذا في داخلها؟”، وعندما وصفوا الحقيبة، قالت والدتي “لدينا الحقيبة”. جاؤوا وتسلموا الحقيبة”.



وأكد خالد أنهم قاموا بتسليم الحقيبة لصاحبها بالرغم من حاجتهم، قال: “الله يبعدنا عن الحرام، وإذا كان طفلي يُعالج فليشهد مال حلال”.



وكتبت الكثير من المواقع التركية حول الخبر الذي لاقى صدى واسعاً في البلاد.







