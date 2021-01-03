لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب الانتصار على كورونا

لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، تصدر عن منظمة الصحة العالمية تصريحات متفائلة حول قرب التخلص من هذا الكابوس الذي رافق العالم خلال 2020.



ونقلت "بي بي سي" عن مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قولها "إن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال عام 2021 الجاري، شرط الالتزام بالنظامة والسلامة".



وأكدت هاريس على أهمية إبقاء معدلات العدوى منخفضة خلال عمليات التطعيم، مشيرة إلى أن "اللقاح لا يكون فعالاً إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".



وكانت الهند أعلنت في وقت سابق أنها نجحت في استزراع وعزل السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، والتي اكتشفت مؤخراً في بريطانيا.



وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية في تغريدة على تويتر إن "السلالة الجديدة لفيروس كورونا مع كل طفراتها، تتم عزلها وزراعتها بنجاح بعد جمع عينات من الوافدين القادمين من بريطانيا".



وتعني عملية الزراعة في الفيروس، هي العملية التي تنمو عن طريقها الخلايا في ظل خضوعها للرقابة خارج بيئتها الطبيعية.