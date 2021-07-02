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كيم جونغ أون يتعهّد دفع علاقات بلاده بالصين إلى مستقبل مشرق

تعهّد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، دفعَ علاقات بلاده بالصين إلى "مستقبل مشرق، والتغلّب على الصعوبات والمِحَن، من خلال الصداقة والتقارب".

وفي برقية تهنئة بعثها كيم إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، قال كيم إنّ حزب العمال الكوري "من خلال وحدته القوية بالحزب الشيوعي الصيني، سيرفع الصداقة بين كوريا الديمقراطية والصين إلى نقطة استراتيجية جديدة، تلبّي تطلّعات الشعبين، وتواكب تطورات الوقت الراهن".

وفي إشارة إلى تعميق التنافس بين الصين والولايات المتحدة، قال كيم أيضاً إن "القوى المعادية منخرطة في افتراءات شريرة وضغوط شاملة على الصين، لكن لا يمكنها أبداً منع التقدم المستمر للشعب الصيني".

وفي وقت سابق، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ فينبين، في بيان الأربعاء، أن بكين "قادرة على إرسال مساعدات إلى كوريا الشمالية"، مؤكداً أن البلدين "لديهما تقليد قديم متمثّل بمساعدة أحدهما الآخر، عند مواجهة الصعوبات، وأن الصين ستدرس بجدية إمكان تقديم مساعدة إلى كوريا الشمالية إذا لزم الأمر".