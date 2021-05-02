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كوريا الشمالية: الولايات المتحدة ستتأذى حال إقدامها على استفزازنا

توعدت حكومة كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها "ستتأذى" في حال إقدام إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على استفزاز بيونغ يانغ، محذرة إياها من اتباع سياسات الحرب الباردة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نشرته مساء السبت "وكالة الأنباء المركزية الكورية" الرسمية في البلاد، إن كلمة بايدن، التي وصف فيها كوريا الشمالية بـ"التهديد الخطير"، وتعليقات فريقه حول قضية حقوق الإنسان فيها "لا يمكن التسامح معها"، معتبرة أن الأحاديث حول الدبلوماسية ليست إلا وسيلة للتستر على نية "مواصلة السياسة العدائية".

وأشارت الوزارة إلى أن "الولايات المتحدة ستواجه أزمة ستزيد سوءا في حال اتباعها سياسات الحرب الباردة" تجاه كوريا الشمالية، مشددة: "الولايات المتحدة عليها أن تفهم أنها ستتأذى في حال إقدامها على استفزازنا".

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن إدارة بايدن أنجزت مراجعتها لسياسات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، موضحة أن الرئيس استقر على نهج جديد يعتمد على "الدبلوماسية الواقعية" للضغط على البلاد كيس تتخلى عن أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية.

 

 



المصدر: "رويترز" + وكالات