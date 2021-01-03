كورونا” يخطف” الدكتور زهير فضلون رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سوريا
توفي في دمشق، الجمعة، الأستاذ الدكتور زهير فضلون رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ومعاون المدير العام للبحوث العلمية إثر إصابته بفيروس “كورونا”.
وشغل الدكتور فضلون عدة مناصب منها: المدير العام لـ”شركة ديماس للصناعات الدوائية”، وعضو مجلس الإدارة وشريك مؤسس في “شركة سيفا ديجيتال”، ويمتلك 1,500 حصة في الشركة، بنسبة 7.5% .
كما ترأس، المدرس السابق في كلية الصيدلة، معهد 3000″ التابع لـ”مركز الدراسات والبحوث العلمية”.
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