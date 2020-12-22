كورونا تحصد ثلاثة أساتذة من جامعة حلب في يوم واحد

حصدت جائحة كورونا وفي يوم واحد حياة ٣ أستاذة من جامعة حلب في ٣ كليات مختلفة، ما ترك مخاوف من مغبات الفيروس المستجد على الكادر التدريسي في الجامعات السورية، وخصوصاً كبار السن من جيل المؤسسين.



وفيما نعى أساتذة جامعيون وهيئات تدريسية في جامعة حلب فجر اليوم الإثنين وفاة الدكتور محمد مازن قباني رئيس قسم النسج حول السنية والعميد السابق في كلية طب الأسنان بجامعة حلب، علم من مصدر طبي أن سبب الوفاة نتج عن نقص أكسجة جراء إصابة رئوية بـ«كوفيد- ١٩».



وتوفي أيضاً جراء «كورونا» الدكتور ضياء موصللي رئيس قسم الهندسة الإنشائية في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب منذ العام ٢٠١٠، على حين غيّبت الجائحة في الوقت ذاته الدكتور بسام محمد أستاذ الجراحة التجميلية في كلية الطب بجامعتي حلب وحماة، وهو من المؤسسين لهذا القسم الحيوي والمهم.







الوطن- خالد زنكلو