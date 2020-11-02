قطنا: زراعة القمح أولوية كمحصول إستراتيجي

شدد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي "محمد حسان قطنا"، على إعطاء الأولوية للقمح كمحصول إستراتيجي، عبر زراعة أكبر مساحة من الأراضي الزراعية به حتى ولو كانت خلافاً للدورة الزراعية، وتشجيع الفلاحين وتأمين كل التسهيلات والدعم لتوسيع زراعة المحصول على أبعد نطاق.



ودعا قطنا، إلى أهمية مراجعة السياسات الزراعية القديمة والقائمة لوضع رؤية وهيكلية جديدة لتطوير الإنتاج الزراعي والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية، مع الاهتمام بالأصناف والمحاصيل الأخرى للمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار.



كما لفت وزير الزراعة إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الدواجن وتنظيم العمل فيه وتقديم المقترحات المناسبة لتحسين ظروف العمل والإنتاج والأسعار.