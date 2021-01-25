قصف مدفعي متبادل بين السودان وإثيوبيا

قصفت المدفعية الإثيوبية منطقة جبل أبو طيور السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية يوم الأحد.



وقالت وسائل إعلام، إن الجيش السوداني رد بقوة على القصف المدفعي الإثيوبي، مستخدماً المدفعية الثقيلة التي طالت مناطق عديدة داخل الحدود الإثيوبية.



وقال مصدر عسكري سوداني: "إن رد المدفعية السودانية أوقف القصف الإثيوبي المعتدي"، مؤكداً عدم وقوع خسائر أو إصابات في القصف المتبادل مع القوات الإثيوبية.



وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توتراً متصاعداً منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها "نفذت من قبل ميليشيات إثيوبية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية"، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم.