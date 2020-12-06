قصف تركي على قرى في ريف الحسكة الشمالي

تتعرّض القرى الواقعة في منطقة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي لقصف مدفعي عنيف من قبل القوات التركية والميليشيات التابعة لها، وبالتحديد في قرى دادا عبدال وأم حرملة ونويحات والبوبي، وفق ما أفادت مصادر محلية في وقت متأخر من ليل السبت.



وذكرت المصادر أنّ القصف يستهدف منازل المدنيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية، وتحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة.



هذا ولم ترد معلومات حول حجم الخسائر جراء عمليات القصف.



ويأتي القصف في سياق الهجمات المستمرّة التي يشنّها الجيش التركي ومرتزقته من الميليشيات، على مناطق شمال وشرق سوريا.



وفي وقت سابق، قالت مصادر أهلية في الحسكة إن مسلحين تابعين لتركيا سرقوا الكابلات الكهربائية المخصصة لتشغيل محطة علوك، التي تغذي مناطق واسعة في ريف الحسكة بالمياه، مما أدى إلى قطع المياه عن آلاف المدنيين.