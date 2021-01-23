لافروف يجتمع بوفد من المعارضة السورية ويؤكد دعم موسكو للحوار الشامل
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة
آلاف الجنود الأتراك في إدلب… ترسيخ الوجود العسكري لغاياتٍ سياسية
أسبوع على حصار أحياء الحسكة .. قسد تفتش عن مكاسب كبرى
الجعفري: التنظيمات الإرهابية تواصل استغلال تغطية الغرب على جرائمها في سورية
مقابل نقطة تركية.. روسيا تنشئ نقطة عسكرية بريف إدلب
” الإدارة الذاتية ” تتحدث عن خططها في 2021: حوار مع المعارضة وإخراج تركيا من سوريا
تظاهرات وبيانات وتنديد بسبب اعتقال “قسد” معلمين يدرسون المناهج الحكومية في الدرباسية
مشاريع إِسرائيليّة بالجُملة لتثبيت السّيطرة على مياه الجولان
“قسد” تستولي على دائرة نفوس تل تمر وتمنع أطباء مشفى القامشلي من الوصول إلى عملهم
هجمات المجهولين على حواجز الجيش العربي السوري تعكر صفو القنيطرة
الخارجية تنفي أية لقاءات سورية إسرائيلية
“الجيش التركي” ينصب برج مراقبة على مشارف “M4” قرب عين عيسى
لافروف:لانريد أن تستخدم الأراضي السورية ساحة للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية‏
روسيا ترسل حوالي 300 عسكري إلى سوريا لتعزيز المواقع المشتركة

قصر من الذهب للبيع بسعر زهيد

قصر من الذهب للبيع بسعر زهيد

على مساحة تبلغ أكثر من 2000 متر مربع يعرض قصر مطلي بالذهب كاملا للبيع وبسعر زهيد.

وعلى الرغم أن القصر معروض للبيع بسعر أقل كثيرًا من قيمته، إلا إن هناك مشكلة حقيقية ستواجه أي مشتري قللت من قيمته بدرجة كبيرة، فبينما يتمتع ساكن القصر الجيد بالمساحة الواسعة المغطاة بالمعدن الثمين، سيكون عليه أن يتحمل انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى أقل من 50 درجة مئوية تحت الصفر.

تم تصميم القصر الروسي وفق الهندسة المعمارية الباروكية، كما يطل القصر على بحيرة بايكال التي تعتبر أعمق بحيرة في العالم.

 ويُعرض القصر للبيع بحوالي 2.88 مليون دولار، وفقا لصحيفة «ذي صن البريطانية»، حيث تم تصميم ديكوراته الداخلية من الجرانيت والرخام على طراز القصور القديمة،  ويحتوي على ثريات ضخمة وأرائك ملكية وكراسي بذراعين وسجاد مزخرف فاخر.

ويتكون القصر، الذي يقع على مساحة فدانين وتبلغ مساحته أكثر من 2000 متر مربع، من 5 غرف نوم مع غرف تبديل ملابس وحمامات خاصة، كما يحتوي على قبو ومحطة كهرباء فرعية خاصة به.

 أما حدائق القصر فهي مصممة بعناية وتتميز بكونها "أنيقة للغاية ومجهزة جيدا"، مع مروج خضراء وبركة فيها أسماك، وشلال وثلاث شرفات بالإضافة إلى ساونا بخار على الطراز الروسي للتدفئة في فصول الشتاء الباردة.