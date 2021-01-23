قصر من الذهب للبيع بسعر زهيد

على مساحة تبلغ أكثر من 2000 متر مربع يعرض قصر مطلي بالذهب كاملا للبيع وبسعر زهيد.



وعلى الرغم أن القصر معروض للبيع بسعر أقل كثيرًا من قيمته، إلا إن هناك مشكلة حقيقية ستواجه أي مشتري قللت من قيمته بدرجة كبيرة، فبينما يتمتع ساكن القصر الجيد بالمساحة الواسعة المغطاة بالمعدن الثمين، سيكون عليه أن يتحمل انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل إلى أقل من 50 درجة مئوية تحت الصفر.



تم تصميم القصر الروسي وفق الهندسة المعمارية الباروكية، كما يطل القصر على بحيرة بايكال التي تعتبر أعمق بحيرة في العالم.



ويُعرض القصر للبيع بحوالي 2.88 مليون دولار، وفقا لصحيفة «ذي صن البريطانية»، حيث تم تصميم ديكوراته الداخلية من الجرانيت والرخام على طراز القصور القديمة، ويحتوي على ثريات ضخمة وأرائك ملكية وكراسي بذراعين وسجاد مزخرف فاخر.



ويتكون القصر، الذي يقع على مساحة فدانين وتبلغ مساحته أكثر من 2000 متر مربع، من 5 غرف نوم مع غرف تبديل ملابس وحمامات خاصة، كما يحتوي على قبو ومحطة كهرباء فرعية خاصة به.



أما حدائق القصر فهي مصممة بعناية وتتميز بكونها "أنيقة للغاية ومجهزة جيدا"، مع مروج خضراء وبركة فيها أسماك، وشلال وثلاث شرفات بالإضافة إلى ساونا بخار على الطراز الروسي للتدفئة في فصول الشتاء الباردة.