قسم شرطة التضامن في دمشق يسترد سيارة مسروقة ويقبض على السارق

أفادت وزارة الداخلية بتمكن قسم شرطة التضامن في دمشق من استرداد سيارة مسروقة والقبض على أحد السارقين بعد أن ادعى أحد المواطنين إلى القسم المذكور بإقدام شخص مجهول على سرقة سيارته نوع (كيا) المعدة لنقل البضائع، والتي كانت مركونة في منطقة الزاهرة بدمشق.



حيث اشتبه قسم شرطة التضامن بشخصين هما المدعوان (أ. ع) و(م. ع) وتبين أنهما متواريان عن الأنظار، ومن خلال المتابعة والبحث تمكن قسم الشرطة من استدراج أحدهما وإلقاء القبض عليه وهو المدعو (م. ع)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع المتواري المذكور على سرقة السيارة المذكورة وبيعها في محافظة درعا.



وأكدت الوزارة استرداد السيارة المسروقة وتسليمها إلى صاحبها أصولاً، مشيرة إلى أن البحث ما يزال مستمراً عن المتواري وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.