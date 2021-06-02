قرى بلا انترنت واتصال بسبب السرقة.. نعمل على إعادة الخدمة

أكد مدير اتصالات اللاذقية أحمد الحايك انقطاع خدمة الانترنت والاتصال عن قرى كرسانا والقنجرة وبلوران وعين البيضا وصليب التركمان في ريف اللاذقية نتيجة سرقة الكوابل الضوئية والنحاسية فجر يوم الأربعاء الساعة الثانية ليلاً.



وأكد الحايك أن الفريق الفني في مديرية الاتصالات يعمل حالياً لإعادة الاتصالات للقرى والبلدات المتضررة.



تجدر الإشارة إلى أن عدد من المنازل في ريف اللاذقية تعاني من انقطاع خدمة الاتصالات الأرضية نتيجة سرقة الكابلات الهوائية الموصولة إليها.