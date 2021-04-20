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قرارات حكومية هام لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج للسوق المحلية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتمديد العمل بالقرار المتعلق بالسماح للتجار والصناعيين بالتخليص على البضائع بموجب صور عن الوثائق الأصلية لغاية 31/12/2021.

وذلك تسهيلاً للإجراءات على الصناعيين ولضمان استمرار الأعمال الصناعية والتجارية وعدم توقف عجلة الإنتاج وتوفير المنتجات كافة في الأسواق المحلية. 


كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المؤسسة العامة لإكثار البذار قرضاً مالياً قدره /117/ مليار ليرة سورية لزوم تسديد قيم المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من الفلاحين. 